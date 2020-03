En un mensaje en Twitter, el actor que hizo de Heimdall en la cinta protagonizada por Chris Hemsworth y ha aparecido en otras películas como ‘Vengadores: Infinity War’ y series como ‘The Wire’, informó que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.

“Les iré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico”, agregó Elba en un video divulgado a través de las redes sociales.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

