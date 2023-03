Hugo Patiño es un referente de ‘Sábados felices’ en las más de cinco décadas que tiene al aire en la televisión colombiana, por lo que ha pasado por momentos engorrosos con algunos referentes de la política.

Así lo confesó el humorista de 93 años, que tiene una esposa mucho más joven que él y que en las últimas semanas se ha animado a hablar acerca de algunas curiosidades durante su carrera.

Precisamente, el ícono del tradicional programa de humor de Caracol Televisión hizo énfasis en un curioso episodio que vivió con un hombre que fue mandatario de Colombia y que no dejó pasar por alto una de las interpretaciones que él hacía en su rutina.

El comediante revivió el tema en el programa ‘Los informantes’, donde afirmó que Mariano Ospina Pérez, presidente de Colombia de 1946 a 1950, le hizo una particular petición

“Llevaba algo escrito, que me había escrito Pedro Martínez [no especificó quién es] y lo hice [el momento de imitación] y él se quedó así [gesto de asombro]. Cuando acabé, le dijo a Darío [persona que tampoco identificó en el relato]: ‘Darío, cuando yo me muera, que Hugo se jale ese discurso por radio para que asustemos a los liberales’. Es un elogio”, contó Patiño.