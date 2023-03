Así como uno de los humoristas de ‘Sábados felices’ fue protagonista de una particular broma fuera de la pantalla chica, a otro referente del programa un chiste pesado que le hicieron le salió muy caro.

El que lo sufrió fue Hugo Patiño, comediante que tiene una esposa 40 años menor que él y que tiempo después de la mencionada situación revivió la manera en la que afectó su salud.

El veterano artista relató en entrevista con ‘Los informantes’ que el hecho se presentó durante una visita que hizo a Pasto [de la que no dio fecha], en medio de los múltiples viajes que hizo con sus compañeros como beneficencia.

Lo cierto es que, cuando supuso que era “la guerrilla”, le dijeron que pronto saldría el “comandante”. Allí vio el artífice de esa situación: “[Era] Navarro Wolff, que era el alcalde de Pasto]”.

El humorista afirmó que el burgomaestre en ese momento aprovechó que era 28 de diciembre para jugarles una inocentada, lo que causó su molestia y un fuerte reclamo que le hizo.

De acuerdo con su relato, la consecuencia de esa broma pesada fue un percance de salud que obligó que fuera trasladado de inmediato a un centro médico en la capital nariñense.

“Eso me ocasionó una isquemia cerebral. Cuando fui al hospital el médico me preguntó si tomé aguardiente y le dije que no. Me dijo: ‘Eso lo salvó. Ha podido quedar hemipléjico o parapléjico del susto. O sea que dejé el aguardiente por Navarro Wolff”, aseveró.