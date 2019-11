La historia de la esposa del actor Juan Pablo Llano, con quien sí tiene un matrimonio sano, salió a la luz en el segmento del ‘Sombrero de la verdad’, de donde surgió la pregunta de si era verdad que había sufrido maltrato físico y psicológico en una relación pasada.

“Sí, es verdad. Lamentablemente es verdad. No sé por qué razón las mujeres, a veces, pasamos por ese tipo de situaciones, las mujeres y los hombres”, confesó la también actriz, antes de detallar que todo sucedió cuando apenas tenía 13 años.

“Tuve un noviazgo, me cogió muy chiquita […] No busqué la asesoría necesaria y tuve un psicópata al lado. En este momento de mi vida no lo culpo, al contrario, tengo todo el agradecimiento hacia él, porque gracias a él yo soy la mujer que soy, tengo la fuerza que tengo, tengo la relación que tengo, la seguridad que tengo”, añadió Catalina.

Al final de su historia, Gómez reflexionó sobre estas situaciones que viven a diario miles de personas: “Un hombre que pone su seguridad en manos de ser agresivo, de tenerle celos al perfume que yo usaba, a la música que oía… Y yo cedí ante eso. Yo pienso que las únicas culpables de eso no son los hombres, no, uno mismo al permitir esas cosas”.

El duro momento que atravesó Catalina cuando apenas era una adolescente se puede escuchar a partir del minuto 11:13 del siguiente video: