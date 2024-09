Los hijos del reconocido cantante y acordeonero Alfredo Gutiérrez han expresado públicamente su preocupación por la gestión de la carrera de su padre, la cual actualmente está bajo el control de una de sus hermanas llamada Noris Gutiérrez.

Pelea entre los hijos del acordeonero Alfredo Gutiérrez

En una entrevista reciente, no ocultaron su malestar y detallaron los cambios que han notado desde que su hermana asumió el rol de representante del artista, lo que ha causado tensiones familiares.

Uno de los hijos de Gutiérrez fue particularmente sincero al hablar sobre lo que, según él, ha sido una gestión que los soprende. “Hoy en día me he sorprendido, desde que ella lo está manejando, él queda mal en los eventos. En estos momentos digo que no está bien manejado, lo digo y asumo las consecuencias”, confesó, dejando entrever la frustración que siente ante la situación.

Según los familiares, la carrera del maestro ha sufrido una serie de contratiempos y decisiones desacertadas que han afectado su imagen y la calidad de su trabajo artístico. A pesar de que la intención de la hermana podría haber sido positiva al tomar las riendas de la carrera de su padre, los otros hijos consideran que los resultados no han sido los esperados.

Así lo dijo uno de los hijos en la emisora Olímpica Estéreo en entrevista con la ‘Negra’ Candela:

“En cada concierto Alfredo Gutiérrez estaba bien vestidito, bien puesto en esccenario. Hoy en día me he sorprendido y es desde que ella lo está manejando y queda mal en ciertos eventos”, contó uno de los hijos del artista.

Las tensiones parecen estar aumentando, pues según ellos, la dirección que ha tomado la carrera de su padre no refleja el legado y la trayectoria que Gutiérrez ha construido durante décadas en el mundo del vallenato.

El conflicto familiar pone en el centro de la discusión la importancia de una buena gestión artística, sobre todo cuando se trata de figuras tan influyentes como Alfredo Gutiérrez.

Los seguidores del artista también han mostrado preocupación por los recientes cambios, y muchos esperan que la familia pueda llegar a un acuerdo que beneficie tanto al artista como a su legado musical.

