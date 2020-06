View this post on Instagram

Para los que aún dudan de este nuevo amor💕. . Andreina Fiallo compartió en sus historias una mañana de entrenamiento en compañía de sus hijos. Sin embargo, también se logra ver a Javier Reina🥰. . ¿Creen que algún día harán oficial su relación?🤔. . . . #andreinafiallo #javierreina #andreínafiallo #javierreina10 #rechismes