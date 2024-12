Por: EL PILON SA

Yolanda Rincón, madre de Miguel Ángel Díaz, informó el viernes 20 de diciembre que a su hijo le amputaron una pierna y tuvo que ser intubado nuevamente en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica donde se encuentra hospitalizado desde hace varios meses en Bogotá.

“El 16 de diciembre llegué súper temprano y la doctora me dijo que Miguel estaba muy mal, que lo mejor era volver a intubar. Esta es la tercera vez que lo intubamos y eso es terrible. Miguel, en medio de todo, se dio cuenta y me dijo que no dejara que le hicieran eso. Me dijo: ‘Mami, no quiero ¿Qué tal que no me despierte?’. Cuando yo les pregunté a los médicos el porqué de la descompensación de Miguel, ellos llamaron al ortopedista y él lo revisó y se dio cuenta que era su pie. De un día para otro, que tenía rojo, ya estaba negro completamente”, expresó Rincón al medio Alerta Crónica sobre el estado de salud de su único hijo, cuyo padre es el fallecido cantante Diomedes Díaz.

Agregó: “Luego llegó la psicóloga y me dijo que debía tomar una decisión, pues mi hijo necesitaba la amputación de la pierna. Fue terrible tomar esa decisión y a mí me hubiese gustado que él tomara esa decisión, pero uno…”.

Por ahora, Miguel Ángel sigue inconsiente y se le informará de la amputación en cuanto despierte, con la esperanza de que comprenda que fue la mejor decisión para mejorar su salud.

Salud de Miguel Ángel Díaz

Miguel Ángel Díaz fue diagnosticado con una enfermedad renal crónica cuando tenía 22 años de edad. Su madre le donó un riñón, pero luego de más de 10 años lo rechazó, por lo que tuvo que ser hospitalizado para recibir tratamiento de diálisis.

El 23 de noviembre de 2024, Díaz Rincón, de 39 años de edad, inició su proceso de rehabilitación física tras salir de UCI, pero en las últimas semanas su salud se deterioró, por lo que los médicos tomaron la decisión de amputarle parte de una de sus piernas. A través de sus redes sociales y medios de comunicación Yolanda Rincón ha pedido cadenas de oración por la pronta recuperación de su hijo. Así como ayuda económica ya que los medicamentos que le suministran son costosos.

“Quiero hacer un llamado a todas las personas de buen corazón y a aquellas que están en el medio de la música, que era el de su padre Diomedes Díaz, para que nos apoyen como puedan en esta causa humana que busca solo recuperar la salud de mi hijo (…) Por ejemplo, una sola pastilla vale 15 millones y le han aplicado dos dosis. Otra, que es para el corazón, cuesta 3.500.000 pesos. Hay tarros que debe consumir que valen 1.200.000 pesos cada uno. A él le han dado 25 tarros de esos”, concluyó Yolanda Rincón.

El hijo de Diomedes Díaz sigue luchando por su vida en una clínica de Bogotá.

