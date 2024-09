El artista Nelson Gómez, uno de los hermanos de Darío Gómez, habló en exclusiva con Olímpica Stereo y contó sobre su carrera artística y del último audio que le envío el ‘Rey del despecho’.

(Vea también: Hija de Darío Gómez narró últimas horas de vida de su papá: “Murió en brazos de mi mamá”)

Hermano de Darío Gómez revela audio de Darío Gómez

En entrevista con ‘La negra Candela‘, el artista indicó:

“Yo no sé si tanta plata hace daño, que será lo que pasa que no nos dejan en paz a la familia, y a la dinastía Gómez Zapata, como yo la denominé, porque Darío no tuvo la fortuna de hacerlo ya que siempre estuvo dominado y alejado”.

Después, el cantante contó: “Voy a publicar un audio hermoso que cada vez que lo escucho me hizo llorar, porque Darío dice: ‘Los amo hasta más allá del sol’ Para que digan que Darío nos odiaba, porque le hicimos daño a Darío, por Dios, ¿dónde está ese odio?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Olímpica Stereo 105.9 Bogota (@olimpicasemetio)

Luego, comentó: “Sin embargo, hoy estoy celebrando mis 30 años de carrera artística. Estoy muy orgulloso, después de tanto años tratando de subir y sufrir tantos tropiezos, pero lo que Dios tiene preparado está y el tiempo de Dios es perfecto”.



¿Cuáles fueron las últimas palabras de Darío Gómez?

Nelson Gómez dio en exclusiva a Olímpica Stereo el último audio que le envío el intérprete de ‘Nadie es eterno en el mundo’ antes de fallecer el 26 de julio de 2022.

“Lo amo mucho, hasta más allá del sol, hasta más allá que el cielo. Lo amo. Dios me los bendiga, los quiero a todos, Hágamele llegar este mensaje a todos mis hermanitos. Los quiero, los amo con toda mi alma. Yo estoy rezando por Elva, le doy gracias a Dios porque él es el único que manda en cada uno de nosotros, que sea lo que Dios quiera siempre”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.