El presidente Gustavo Petro sorprendió con su presencia en el concierto de Paul McCartney, según publicó en su cuenta de X, este viernes primero de noviembre de 2024.

“Hoy me fui un poco clandestino”, dijo el mandatario que contradictoriamente se delató con la publicación que acompañó con un video en el que se escucha su voz y el tema Let It Be del artista.

Además, Petro recordó cuando el británico dio su anterior presentación en Bogotá, cuando él fue alcalde de la capital del país.

“Yo traje a McCartney al Campín, no como empresario, que ahora nos odia, sino como alcalde; me amenazó el procurador Ordoñez con destituirme por permitir prestar El Campín, pero el Campín no era solo para empresarios privados del fútbol, sino para el pueblo”, agregó Petro.

El mensaje del dignatario fue bastante misterioso y hasta confuso porque mezcló varios temas en el mismo trino. Terminó hablando de revolución y amor.

“Quizá Paul y yo ahora nos separemos de las grandes aglomeraciones de jóvenes, quizás no, pero valió la pena, el riesgo, la revolución y el amor”, concluyó.

Hoy me fui un poco clandestino, estoy algo acostumbrado, al concierto de Paul McCartney en el estadio el campín de Bogotá. Es el último de Paul y creo, al final, de los Beatles: el comienzo de una revolución donde los jóvenes atacaron el sistema de la codicia y condujeron el… pic.twitter.com/WPWlyV7ljj — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2024

Mejores momentos del concierto de Paul McCartney

El cantante inició con un saludo en español, por lo que se ganó los aplausos de los asistentes en su presentación en la que el tema de apertura fue ‘A hard day’s night‘.

Buenas noches rolos 🇨🇴😭

El saludo de @PaulMcCartney esta noche

¡Nosotros estamos demasiado felices de tenerte de nuevo aquí! ❤️#PaulMcCartney pic.twitter.com/Eu4wVy3jhH — Universal Music Colombia (@UMusicColombia) November 2, 2024

Inicia el concierto de Paul McCartney con A Hard’s Day Night y Bogotá estalla completamente, esto en vivo es otra cosa ESTAMOS VIENDO A UN BEATLE EN VIVO! pic.twitter.com/KfiyiEkpAx — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 2, 2024

