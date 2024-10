La música de dos de las bandas más emblemáticas de la historia del rock, Queen y The Beatles, será el centro de atención en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno como parte de la franja “Los Modernos Ochentas,” que presentará una serie de conciertos tributo los días 18, 19, 25 y 26 de octubre de 2024.



El espectáculo del tributo a Queen titulado The Show Must Go On será encabezado por Paulo Cuevas, reconocido por su extraordinaria voz y su experiencia interpretando los grandes éxitos de Queen en escenarios como el Movistar Arena y el Planetario de Bogotá.

Cuevas, junto a la banda Cuartal, revivirá clásicos como Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Somebody to Love, Under Pressure y Bohemian Rhapsody, además de incorporar temas que no se tocaron en sus conciertos de 2022, como Radio Ga Ga, Play The Game, Save Me y la icónica The Show Must Go On.

Este evento en Bogotá marca el inicio de lo que será la gira 2025 de este tributo, con presentaciones confirmadas en Tunja, Villavicencio y Medellín en el primer trimestre del próximo año.

Tributo a Paul McCartney, también en Bogotá

Por su parte, el sábado 26 de octubre a las 8:30 p. m., el público podrá disfrutar del tributo a The Beatles con The Nowhere Boys, la banda tributo más importante de Colombia, que hará un recorrido por el set list de la gira Got Back de Paul McCartney.

Con éxitos como Let It Be, Hey Jude y Yesterday, esta banda ha ganado reconocimiento internacional al participar en eventos como la International Beatleweek en Liverpool y la Semana Beatle de Latinoamérica. Este concierto será el preámbulo perfecto para el regreso de Paul McCartney

a Colombia después de 12 años.

Ambos tributos contarán con una impecable recreación musical y visual de los sonidos originales de Queen y The Beatles, consolidando a Cuartal y The Nowhere Boys como las bandas tributo más auténticas y destacadas del país.

La cita es a las 7:00 p. m., y los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa con un bar, zona de comidas y una tienda retro

que ofrecerá discos y casetes de los años 80. Además, el evento permitirá el ingreso de bebidas a la sala, manteniendo la atmósfera festiva durante todo el ‘show’.

La boletería está disponible en tres localidades, con precios desde $40,000, y puede adquirirse en www.tuboleta.com.

