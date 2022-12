Aunque Gusi & Beto no son contemporáneos, su salto a la fama se dio de la mano. Desde 2004, ellos trabajaron juntos hasta que en 2013 la agrupación se acabó, sorprendiendo a los seguidores de su música en aquel momento.

Ya pasaron más de nueve años desde ese momento y aunque hace unos meses se reencontraron y hubo llanto, la historia entre estos dos músicos que en su momento le dieron un aire nuevo a la música poco se conoce.

¿Por qué se separaron Gusi & Beto?

Una parte de la historia la contó en su momento Beto. Luego de siete años impulsando la agrupación, Gusi decidió que quería empezar una carrera como solista. Así lo contó el acordeonero en El Tiempo en 2013.

“Gusi me dijo que quería hablar conmigo, la verdad pensaba que era para cualquier tema del grupo, y lo que me comunicó fue su deseo de lanzarse como solista. En ese momento me invitó a ser parte de ese proyecto como su acordeonero y que arreglara con él un precio fijo mensual. Adicionalmente, me dijo que habló con el presidente de la disquera (Sony Music), y quedé todavía más sorprendido. Me propuso que grabáramos un sencillo y que siguiéramos hasta enero o febrero”.

Beto, aunque se tomó unos días, no quiso aceptar la propuesta de Gusi & Beto partieron cobijas. “No acepté ser su acordeonero y hacer ese sencillo porque no tenía sentido. Es como si te dijeran que te vas a quedar sin trabajo dentro de dos meses. Como acordeonero, siento que los cantantes de nuestro género están subvalorando nuestra labor. Todos empiezan con un acordeonero de igual a igual y luego lo quieren relegar. Desafortunadamente he visto que esto se ha presentado en los últimos años, por este motivo voy a dejar a un lado el acordeón. He tomado una decisión con respecto a la música, y es que quiero seguir en la industria desde otro punto de vista: en el campo del espectáculo o del management”.

En su momento, Gusi también dio su versión de lo que había pasado. “Fue de mutuo acuerdo. Estuve hablando con Betico, contándole mis inquietudes. Le dije que quería darme esta oportunidad. Pensé que iba a ser aceptada mi propuesta. Lo que ría incluir también en esta fase, pero el decidió dar un paso a un lado”.

Así se presentaba la noticia en televisión nacional, pues, para ese momento, ellos eran dos hombres importantes en la industria musical.

Cómo está hoy Beto, exacordeonero de la agrupación con Gusi

Tal como lo dijo en 2013, Beto siguió en el camino de la música, pero eligió otro rumbo. “Soy administrador y especialista en gerencia de negocios internacionales, entonces mi vocación siempre va encaminada a esa parte y ahora la voy a desarrollar de forma más completa en la agrupación de Peter Manjarres, agrupación grande y consolidada en nuestra música”, dijo el músico en El Pilón, en 2014.

Luego de 9 años de la separación, Alberto Murgas, como es el nombre real de Beto, es mánager de Los K Morales y de Miguel Morales, ambos familiares del fallecido Kaleth Morales.

Cuando Gusi & Beto se separaron, el acordeonero llevaba 20 días de casado, lo que también el trajo muchas preocupaciones económicas. Actualmente, Beto está casado con Mayi Lorduy, a quien muestra en sus redes sociales y, constantemente, le expresa el amor que siente por ella y lo feliz que es porque han creado una familia que dejó a una hija, María José.

Gusi lloró por Beto, luego de su separación

En 2020, cuando se llevaban 3 meses de pandemia, el cantante lloró en una transmisión al recordar el final de su relación laboral y de la amistad con Beto. De hecho, en ‘La descarga’, él también ha demostrado ser un hombre con mucha sensibilidad.

“La verdad, compadre, aquí hay muchos cuentos qué contar, muchas vainas que a mí me gustaría hablar contigo personalmente, que nunca lo logramos después de esa última conversación antes de disolver nuestro grupo”, explicó Gusi, y sus ojos ya estaban aguados. Al frente estaba su exdupla y el momento fue muy emotivo.

Aunque actualmente no trabajan juntos, la experiencia les ha servido para dejar ese momento de su vida atrás y hasta Beto publica imágenes de lo que vivieron al son de la guitarra y el acordeón, incluso antes de que fueran famosos.