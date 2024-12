El empresario Guillermo Vives habla sobre la tensa relación que mantiene actualmente con el cantante Carlos Vives y su familia, y lo que podría suceder el próximo año.

‘Guillo’ compartió con Estupiñán en su programa de internet ‘Sinceramente Cris’ una actualización sobre su relación con su hermano, y si es posible que en este diciembre puedan darse un abrazo, luego del último que se dieron al despedirse de su papá.

“Con una sensación muy amarga, sabes, porque yo nunca esperé esto, nada de esto ni conmigo, ni con mi familia. Fue algo muy difícil y una experiencia muy maluca, pero uno de eso aprende”, dijo ‘Guillo’.

“Lo malo es quedarse en esos momentos difíciles. Aunque no tenga una relación con ellos, porque a veces hay creencias de que la familia es unión o tal cosa, pero cuando en tú familia hay alguien… cuando tú no estás de pronto contento y alguien te está haciendo daño o alguna cosa, creo que no hay problema de tomar decisiones para bien”.

“No puedes estar al lado de una persona que te hace daño. No fue un abrazo cercano, yo lo sentí un abrazo hipócrita. Además, en ese momento se unieron muchas cosas como la muerte de mi papá y con todo esto que estaba pasando”.

‘Guillo’ dice que a él no le corresponde dar un abrazo sino es al cantante. “Yo hice mucho durante toda mi vida por estar juntos, por él y por acompañarlo y me siento orgulloso por los premios que le dieron es muy merecido. Pero, en la parte personal y como persona tengo mis cositas, mis dudas“, contó entre risas.

“Dicen que el tiempo cura cosas, sana cosas. Lo importante es que uno empiece a sanar las cosas en uno y perdonar sin necesidad de decir: ‘Te perdono’ y pasar el proceso. Pero también es importnate no estar al lado de la gente que te hace daño y causa dolor“, reiteró, quien interpretó a Bernardo Vallejo en ‘Café, con aroma de mujer’.

El empresario afirmó que es mejor tomar decisiones en el momento adecuado y alejarse de las personas que le hacen daño en cualquier ámbito sea famliar o en tus relaciones sentimentales.

