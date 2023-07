Greeicy Rendón y su pareja Mike Bahía estuvieron hace unos días en el programa Pinky Promise y fue allí en donde contaron detalles inéditos de su relación, como, por ejemplo, si alguna vez pusieron los cachos.

(Vea también: Alina Lozano reveló problemas del matrimonio con Jim Velásquez: “No tengo convicción”)

De hecho, fue en este espacio en el que contaron algunas anécdotas de sus trabajos, teniendo en cuenta que ambos son figuras públicas que gozan de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Greeicy Rendón dice cuál fue el peor beso que dio en televisión

Así, una de las preguntas que más llamó la atención en los internautas estaba dirigida para la actriz y cantante vallecaucana, la cual indagaba sobre el peor beso que ella había dado en televisión.

De inmediato, Rendón, fiel a su estilo, contestó que fue a los 18 años, antes de conocer a Mike Bahía, su actual pareja. Según la artista, en aquel momento su compañero de set fumaba cigarrillo y tomaba mucho café, lo cual dificultó el desarrollo de la escena.

“Era el primer proyecto en donde me tocaba besarme con alguien. Este hombre fumaba mucho cigarrillo, que naturalmente tiene un olor específico y muy fuerte, tomaba mucho café. No sé si era un tema gástrico o que no se cepillaba los dientes cuando se levantaba”, dijo.

Sin embargo, lo peor de la situación es que su colega también tenía mal aliento, por lo que la mezcla de los tres humores terminó siendo una combinación explosiva que casi la hace vomitar.

“Imagínate una mezcla entre el mal aliento de la mañana con café y cigarrillo. Nos tocaba darnos el primer beso y me quería vomitar. Le di el beso, pero traba de abrir la boca lo más poquito”, precisó.

Lee También

Finalmente, la actriz, quien no quiso revelar el nombre del actor, comentó que fue un momento muy incómodo, tanto así que comenzó a lanzarle indirectas (le regalaba chicles) a su compañero para que las futuras escenas no fueran tan desagradables.