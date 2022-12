El nacimiento del hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía fue uno de los más esperados por los fanáticos de los artistas. La llegada del bebé conmovio a muchos y la pareja recibió cientos de felicitaciones por su primera experiencia como padres de familia, sin embargo, con el paso del tiempo empezaron a tomar una actitud misteriosa al decidir no mostrar el rostro del pequeño, al menos no por un tiempo.

(Vea también: Mike Bahía contó detalles del parto de Greeicy Rendón: “Las mujeres son de otro planeta”)

Con más de seis meses de vida, el pequeño Kai no había sido mostrado al mundo y, solo hasta este fin de semana de Navidad, su mamá Greeicy Rendón decidió publicar un video revelando el rostro del bebé, un niño sonriente al que muchos esperaban conocer.

Aunque la cantante lo puso de frente ante la cámara decidió tapar algunas de las facciones de la cara con un filtro navideño que uso en Instagram para que los internautas no tuvieran pleno acceso al rostro del pequeño Kai. “Es un pequeño Mike Bahía”, dijo uno de los seguidores sobre el parecido con el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por inforfarandulacolombia (@inforfarandulacolombia)

Lee También

De hecho, el propio Mike Bahía fue el que salió a explicar en su Instagram por qué no mostraban la cara de su hijo: “Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él. Cuando sea más grande, decidirá si quiere salir en redes sociales, antes no”.