green

Luego de que varios tuiteros, incluido el actor Santiago Alarcón, rechazaran la iniciativa benéfica y la calificaran de “extravagante”, “innecesaria” e “inoportuna”, la intérprete de ‘Aguardiente’ se defendió en una rueda de prensa que se realizó para dar detalles del evento.

“Uno ayude o no ayude va a ser criticado. Siento que si uno no hace anda, que por qué no hace nada. Y si uno hace, que las cosas están haciéndolas mal. Entonces yo prefiero ser criticada y tener la tranquilidad de que estoy ayudando, y tener la tranquilidad de que eso no tiene precio, que uno esté haciendo las cosas bien”, dijo Greeicy durante su intervención.

La cantante añadió, para dejar claro, que ni ella ni sus colegas ganan un centavo al hacer parte del concierto y que además todo se está organizando de manera responsable para cuidar la salud de los involucrados.

“El tema de la seguridad es un tema que me tocó demasiado […] Hay una cosa que es [la orden de] quédate en casa, no podemos salir, y es ahí donde entran todas las medidas de seguridad. Todo lo que estamos haciendo está minuciosamente planeado para que todo salga bien. Y al final de cuentas, es por un bien común, no es para nosotros”, enfatizó la joven intérprete.

Y es que según explicó de Juan Manuel Gómez, de Everfit, los mismos protocolos que usan para diseñar trajes para hospitales, la empresa los adaptó para quienes tengan que hacer presencia física en la organización y ejecución del concierto.

#DoyPositivo tendrá una versión aire el 19 de abril sobre Medellín, a partir de las 4:00 p.m. Luego será la versión tierra el 24, 25 y 26 del mismo mes. Todos los momentos serán transmitidos por televisión, radio y de manera digital.

Los aportes a las fundaciones que apoya esta campaña se pueden hace a través de LaTiquetera con la compra de boletas simbólicas.