Diomedes Díaz es uno de los artistas colombianos más sonados en las emisoras, bares y discotecas del país. A pesar de su fallecimiento el 22 de diciembre de 2003 en Valledupar, Cesar, las obras que dejó el ‘Cacique de La Junta’ son las preferidas de la gente para parrandear o revivir la nostalgia de aquel amor que un día se fue por decisión propia o por causas mortales.

Este último es el caso de uno de los grandes éxitos del famoso cantante nacido en La Junta, La Guajira, quien interpretó con su característico sello nostálgico una composición del maestro José Alfonso ‘Chiche’ Maestre, que guarda una triste historia detrás de la letra.

El tema musical en cuestión es ‘El culpable soy yo’, una canción que tiene una duración de cerca de seis minutos, y que tiene una marca nostálgica en su composición.

“Voy a gritar otra vez […] Se van las fuerzas de mí […] Las palabras se hicieron extrañas […] Tembló mi corazón”, dice una de las estrofas de el temazo reconocido por la gran fanaticada que dejó el ganador de un Grammy Latino en 2010.

Según describe El Tiempo, los tres protagonistas de este lamento son el desamor, la culpa y la muerte.

A continuación, la canción ‘El culpable soy yo’ en la voz del gran Diomedes Díaz:

‘El culpable soy yo’ cuenta la historia de una mujer atractiva que se enamoró de un hombre equivocado. Ese hombre era amigo de ‘Chiche’ Maestre, quien en silencio estaba flechado por los atributos de la pareja sentimental de su conocido.

“Yo era amigo de ambos, pero a mí la muchacha me gustaba en silencio, en secreto. El amigo sabía, pero ella no, ella me miraba con ojos de amistad siempre”, relató Maestre en entrevista con El Makenka.