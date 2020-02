green

“Cuando llegué a Bogotá nos bajaron de un bus de Conalmicros a Yesenia (familiar) y a mí solo por ser negras; el argumento del señor era que un hombre con cabello crespo se subió a robar en su bus horas antes. Los demás pasajeros nos gritaban ‘bájense, que llegamos tarde’”, relató la artista.

Pero ese no fue el único ‘post’ que hizo Goyo sobre racismo, todo empezó cuando destapó que suelen decirle que “no es tan ‘cool’” que ella, como artista, hable de esos temas “porque las marcas, que la disquera, que es mejor inventarse un mundo más bonito, cero estrés”.

“Eso es lo que me dicen, pero no le tengo miedo a esos supuestos castigos a los que te someten socialmente, siempre hablé de nuestra realidad. DISCRIMINACIÓN, POCAS OPORTUNIDADES, y aquí estoy trabajando por lo que amo, la mayoría son buenas noticias, más logros que derrotas”, agregó.

Asimismo, se refirió a otro caso de discriminación, pero por la forma en que lo escribió (con comillas) parece que no le hubiera sucedido a ella, sino a un tercero. Según el trino, alguien aseguró que en un edificio de Bogotá le pedían lista de sus invitados, “con el argumento: ‘Es que todos los negros se parecen’”.

Luego de hacer esas publicaciones, Goyo dedicó una al lío de la apneísta, y le dijo: “Querida Sofía, estos trinos [donde insultas a los negros] producen dolor, tristeza, impotencia y quisiera que no fuera así. También me duele verte llorar y leer tantos insultos en redes. Importante aprender a ser justos, menos odio, más respeto y amor. Ser negro es hermoso, ser humano es ser hermoso”.

