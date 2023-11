La emisión del viernes 3 de noviembre en ‘Lo sé todo’ estuvo marcada por el sorpresivo anuncio del retiro del ‘Gordo’ Ariel Osorio, uno de los periodistas representativos de ese programa de la televisión colombiana.

“Lo he pensado mucho y le he dado muchas vueltas y decidí retirarme de ‘Lo sé todo’. Hoy es el último programa en el que voy a estar con ustedes y espero regresar”, indicó el comunicador.

El presentador explicó, al borde del llanto que problemas de salud lo obligaron a tomar la determinación de salir del aire y, a pesar de que su compañera Elianis Garrido afirmó que sería temporal, él dejó en vilo su regreso.

Osorio reconoció que está a la espera de un procedimiento médico al que se someterá para solventar una complicación que lo ha aquejado desde hace más de un año y que, por primera vez en los últimos cinco años, lo lleva a salir del magacín.

Antes de su anuncio, el tolimense indicó cuáles son las complicaciones físicas que lo llevaron a tomar la determinación de salir del aire después de cinco años como ícono del programa de entretenimiento de Canal 1.

“Yo desde hace un año vengo con complicaciones respiratorias y es cada vez más complicado respirar, pero aparte de respirar es complicado [tener] una emoción que tenemos todos y yo que soy un llorón no he podido llorar y no es porque no tenga la capacidad de llorar sino que cuando llego a ese punto comienzo a congestionarme y empiezo a hiperventilar y he llegado a unos estados críticos que no puedo respirar”, relató.

Cabe recordar que Osorio compartió un fuerte video suyo en octubre de 2022, en el que tuvo un episodio en el que le sangró la nariz y tuvo que recibir atención médica con urgencia.

El presentador de ‘Lo sé todo’ aseguró en esa ocasión que sintió los últimos minutos de su vida en medio de ese episodio que comprometió su salud y que ahora llevó a su salida del programa.

‘El Gordo’ se mostró nostálgico por esa situación que obligó a su retiro y aseveró que los televidentes quedan en “buenas manos”, en referencia a las presentadoras y a Oswaldo Martínez, que estará en su lugar.

