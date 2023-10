Un periodista del programa de entretenimiento del Canal Uno le montó la perseguidora al supuesto vendedor de Bonice, que hace unos días se hizo viral por fingir el robo de un ‘carrito’ en el que transportaba su productos.

El adulto mayor fue abordado a las afueras de una casa de color blanco que, según su expareja, le pertenece y es de tres pisos. Allí, Luis Eduardo negó tener problemas de alcohol y señaló que no le está quitando la plata a los ciudadanos.

Y añadió: “Yo no le estoy quitando nada a nadie. Si ellos me dan es por lógica”.

Sin embargo, lo que no se esperaba el supuesto vendedor era que su expareja, identificada como Sandra, estaba con el periodista de ‘Lo sé todo’ para descongelar detalles del pasado.

Y es que la mujer aseguró ante las cámaras que Luis Eduardo le robó la nevera y acabó con un televisor cuando acabaron la relación de 25 años.

Ante ello, el supuesto vendedor de Bonice indicó que ella fue la que se llevó los electrodomésticos y reveló que lo tiene demandado.

“Con ella conviví 25 años y se me llevó los televisores, la nevera… Ella me demandó y me estaba sacando 450.000 pesos mensuales. No somos casados”, precisó el adulto.