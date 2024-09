De acuerdo con periodistas españoles, cuando el futbolista Gerard Piqué estaba empezando su romance con la cantante barranquillera , le habría sido infiel con la estrella española Yola Berrocal.

(Vea también: Las personas impuntuales son las más creativas según la ciencia)

Los hechos habrían sucedido cuando el defensor se consagró con la Copa del Mundo con la Selección de España, en 2010, durante la celebración en una discoteca de Madrid.

En ese momento, Piqué habría engañado a Shakira con Yola Berrocal. Sin embargo, la artista española salió a dar sus declaraciones pero encendió aún más las redes.

“Mira, hay gente que dice que me vio, ¿no? Vale, si hay gente que me vio, ¡que lo cuenten ellos! Yo no confirmo ni desmiento. Nada”, afirmó Berrocal.