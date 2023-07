Durante los últimos días, el catalán fue noticia en diferentes medios de entretenimiento por su presencia en la boda de su hermano Marc, quien se casó el pasado 23 de junio.

Gerard Piqué asistió al evento en compañía de su novia Clara Chía, a quien criticaron en redes por el vestido que utilizó para la ceremonia.

Pero más allá de eso, el exjugador del Barcelona fue tendencia por una afirmación que hizo sobre lo que debe hacer un hombre en una primera cita para quedar como un galán frente a la mujer.

Durante una transmisión en Twitch en la que hablaba con algunos de los presidentes de los equipos de la Kings League —torneo de fútbol que creó—, Gerard Piqué quiso cambiar el tema y sorprendió a algunos con un consejo amoroso.

“¿Qué hacer en una primera cita?”, les preguntó a los demás.

Al escuchar esto, algunos de los presentes soltaron una risa e, incluso, el ‘streamer’ español Ibai se levantó del sofá avergonzado para salir del set. Esto no impidió que el exfutbolista soltara su opinión.

“Obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión”, dijo en tono serio, pero sus compañeros lo miraron incrédulos.

Luego, agregó: “Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Eso es ser ‘gentleman’ [caballero de cierto rango social]”.

Algunos de los hombres que estaban en el set se mostraron en su contra y uno de ellos le hizo un reclamo.

“No, no, no. Estos son estereotipos y eso no me gusta”, dijo el joven, que es uno de los presidentes de un club de la Kings League.

Sin dejarse echar tierra, Piqué se mostró seguro de lo que había dicho y reiteró: “Hay que ser elegante”.