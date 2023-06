Luego de que Shakira se encargó de confirmar si su nueva canción ‘La copa vacía’ tiene algo que ver con Gerard Piqué, ella se animó a reconocer la sorpresa por el seguimiento que han hecho de sus temas.

Para ello, acudió a su cuenta personal de Instagram, donde tiene un chat en el que se comunica con sus fanáticos y en el que aprovechó para enviarles un mensaje acerca de ese asunto.

Así se abrió Shakira en el chat con sus fanáticos pic.twitter.com/nvka9vkVCy — Ana (@PuraCensura) June 30, 2023



La intérprete de ‘Copa vacía’, tema musical en el que también participa el colombiano Manuel Turizo, se sinceró horas después de que hizo público el mencionado trabajo artístico.

“Me impresiona cómo analizan mis videos, mis letras, mis canciones y la clavan siempre. Son los mejores fanáticos del mundo, pero los mejores”, afirmó en el arranque de su mensaje.

Lo llamativo es que, en medio de que dejó claro el asombro y admiración que tiene por el rastreo de detalles que hacen de sus composiciones, se mostró agradecida por

“Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes. Tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, es más agudo. Los quiero mucho”, finalizó.

Cabe resaltar que, así como ha sucedido en anteriores trabajos musicales, esta composición apunta contra Gerard Piqué en un pedazo de la letra que tiene el nombre de la canción.

“Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, dice el estreno de Shakira con el también colombiano Manuel Turizzo.

El seguimiento al trabajo musical de Shakira ha llevado a que las realidades de su vida sean parte de la conversación habitual, como sucedió con un chiste que hicieron en ‘Masterchef’ recientemente.

De hecho, la afirmación que hace la intérprete de ‘Monotonía’ acerca de ese análisis a sus canciones quedó en evidencia hace algunas semanas cuando se filtró un fragmento del tema que lanzó este jueves 29 de junio.