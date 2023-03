Después del estreno de la canción ‘TQG’, de Karol G y Shakira, diferentes medios de entretenimiento han querido conocer las opiniones de Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, a quienes haría referencia la artista barranquillera en sus más recientes sencillos.

En busca de cualquier pronunciamiento del exjugador, el periodista Jordi Martin —uno de los reporteros que más información ha entregado sobre las novedades de Piqué y su pareja— fue hasta la casa de los papás del español para tratar de cruzárselo.

Aunque la relación de Piqué y Martin no está en los mejores términos, el paparazzi ha continuado con su intención de conocer alguna versión por parte del exdeportista.

Cómo reaccionó Gerard Piqué al ver a Jordi Martin

De acuerdo con lo narrado por el comunicador en el programa ‘El gordo y la flaca’, en las últimas horas vivió un momento “desagradable” con Piqué y Chía debido a la tensión que hubo al momento de cruzárselos en Barcelona mientras se movilizaban en una camioneta.

“Les cuento que viví un episodio muy desagradable con Gerard Piqué y Clara Chía y estuve a punto de ser atropellado […]. Cuando salieron [de la casa de los padres de Piqué], él aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”, dijo el periodista, mientras mostraba el video de lo sucedido.

Pero allí no quedó todo, pues Martin los siguió por varios minutos y hasta tuvo la oportunidad de estar justo al lado del carro en el que viajaba la pareja. “Un poco más tarde, nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y me hacían señas obscenas”, agregó el paparazzi.

En las imágenes compartidas en el mismo programa se alcanzaron a apreciar los gestos que hacían el exjugador y la joven, quienes se burlaban de Jordi cada vez que podían. Pero allí no quedó todo, de acuerdo con el periodista, momentos después le llegaron mensajes amenazantes a su celular.

