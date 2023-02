Hace unos días, el paparazi dejó en evidencia a Gerard Piqué, y es que Martin posteó una captura de pantalla en las historias de su Instagram mostrando que la expareja de la cantante colombiana está al tanto de lo que él publica en sus redes sociales.

Junto a dicha imagen el reportero escribió: “Me vigila mi mejor amigo”.

(Vea también: Shakira recordó la pesadilla que vivió con Piqué, antes de salir a una de sus giras)

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Piqué le respondió y arremetió contra él calificándolo de drogadicto.

Poco después, a través del programa de entretenimiento argentino ‘Intrusos’, el comunicador indicó que burlarse de una adicción que tuvo en el pasado con las drogas es algo bajo.

“Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estás metido en un charco importante. Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard. Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, comentó.