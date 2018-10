Antes de ser un ‘superhumano’, el integrante del grupo de los ‘Cachacos’ en el ‘Desafío’ de este año era un ‘superarreglador’ de muertos, como contó a La Red en su especial de Halloween.

Su papá “pagaba personas para que hicieran el arreglo adecuado de un cadáver, pero lo hacían mal y entonces teníamos inconvenientes en la funeraria. Yo le dije a mi papá ‘papi yo te colaboro’, y él me enseñó a arreglar cadáveres”, le contó al programa de chismes del Canal Caracol.

Más adelante, especificó que entre los arreglos que debía hacer estaba “hacer cortes, hacer costuras, hacer embalsamientos totales de cadáveres” y agregó que comenzó a hacerlo cuando tenía 14 años y cursaba octavo en el colegio.

La tarea, sin embargo, nunca fue algo fácil. “Es fuerte. Es muy fuerte a veces porque algunos cadáveres están en descomposición. Lo que uno hace es aplicar diferentes químicos, inyectar, canalizar el cuerpo, sacar gases, cambiar la sangre por químicos -alcohol industrial, formol-, para evitar que el cuerpo se descomponga”.

En sus días de encargado de arreglar a los muertos en el negocio de su padre, David ‘Gato’ Bedoya se pegó un buen susto de puro principiante: “El cadáver recién muerto comienza a contraerse un poco por la disminución del tono muscular. Entonces me encontraba haciendo un corte craneal, muy concentrado, cuando el cadáver abrió los ojos. Yo dejé todo, me fui. Yo no trabajo más con esta vuelta, ese ‘man’ se paró. Entonces mi papá me dijo que no pasa nada, eso es normal. A veces tienen contracciones porque están un poquito rígidos, entonces me calmé un poco”.

Su papá sigue con la funeraria, pero David ya no le ayuda con el particular trabajo.