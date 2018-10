La joven madre, hoy con 28 años, le contó a Pulzo que si bien sus padres terminaron brindándole el apoyo que necesitaba para seguir con su labor, la parte más complicada vino cuando tuvo que hablar sin tapujos del tema con sus dos hijos (un niño y una niña).

Esto, porque varios compañeritos de colegio ya se habían enterado de que ella aparecía desnuda en un video, y amenazaban con avergonzarla públicamente y hasta en las redes sociales.

“Los amiguitos de ellos les dijeron: ‘Vamos a ‘carteliar’ a su mamá en Facebook con un video que ella hizo, y hay un poco de viejas ahí. ¿No lo han visto? Nosotros se lo vamos a mostrar’”, explicó la modelo.

Pineda dice que cuando sus hijos le preguntaron por eso, ella no tuvo otra opción que explicarles en qué consistía su trabajo.

“Primero les mostré lo del modelaje. Les dije: ‘Yo hago esto. Yo me desnudo’. Y les mostré cómo se manejaban los dildos y todo eso. Pero les dije que la mamá no estaba haciendo nada malo, que no es prostitución y que ningún hombre me está tocando”.