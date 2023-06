El cantante de música popular Freddy Burbano, quien en 2022 se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en el que falleció una joven a causa del impacto, se encontró con la familia de la víctima.

Y es que, hace unos días el cantante reveló detalles inéditos de lo que sucedió aquella noche del 9 de julio de 2022, en la que, por ir en aparente estado de embriaguez, chocó con un taxi que se habría pasado un semáforo en rojo.

“Lo que sucedió fue tan rápido, como suceden todos los accidentes, tan complejo y rápido que hoy en día me pregunto por qué me tocó a mí […]. Yo no fui el malo 100 % de la película, a todos nos puede pasar, es un accidente y yo no salí a matar a nadie”, indicó Burbano.

Freddy Burbano se abrazó con la familia de Karen Molina

En Noticias RCN hicieron un cara a cara entre el cantante y los familiares de la joven de 21 años que falleció aquella fatídica noche.

Casi un año después de la noche en la que Karen falleció, Deysi Luna, su madre, aceptó verse con el artista. La mujer, a la que se le vio un poco incomoda, habló sobre el perdón.

“Yo a usted lo perdoné de corazón, pero yo sé que esto va a seguir. Yo lo que quiero es que ante Dios se haga justicia. Usted no sabe la falta que a mí me hace mi hija”.

“A mí ni la plata me la recupera. La plata no me la va a recuperar. Usted no hubiera ido a esa velocidad, así de borracho, habría causado un accidente, pero mi hija no se habría salido de ese carro”, enfatizó.

Por su parte, Freddy Burbano le hizo una petición muy sentida a la madre y la familia de la víctima. “Yo quiero pedirle a usted, a su esposo y su familia que me perdonen de corazón”.

En ese momento fue cuando Deisy Luna le dijo que lo perdonaba. “De parte mía, lo perdono de corazón, no de boca. Sufro, porque la falta que me hace Karen es enorme”.

Incluso, la mujer le dijo al cantante que aún con todo lo ocurrido, ella lo incluye en sus oraciones.

Así las cosas, en enero de 2023 se le imputaron cargos al músico oriundo de Puerto Guzmán, Putumayo. Cabe destacar que el cantante no fue enviado a la cárcel ya que jamás se comprobó que estuviera conduciendo bajo la influencia del alcohol, porque nunca se le practicó una prueba.