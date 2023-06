El pasado 9 de julio de 2022 Freddy Burbano estuvo implicado en un accidente en el que Karen Molina Luna falleció de inmediato en el lugar de los hechos.

La joven a sus 21 años estaba en un taxi con su familia y colisionaron con el carro de Burbano que conducía a alta velocidad y en aparente estado de embriaguez.

A partir de ese momento inició una disputa legal entre el artista, el conductor del taxi y la familia de la joven, ya que a la situación del cantante, se sumó que el conductor del taxi se habría pasado un semáforo en rojo segundos antes de chocar con el vehículo del cantante.

Freddy Burbano en ese momento estuvo detenido por homicidio con dolo eventual, pero una juez decidió dejarlo en libertad mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.

Sin embargo, este año volvió a moverse el caso y la Fiscalía anunció que cambiaría el delito imputado al cantante por homicidio culposo agravado, por lo que él mismo rompió el silencio y le reveló a Noticias RCN que lo que sucedió ese día no fue planeado.

“Lo que sucedió fue tan rápido, como suceden todos los accidentes, tan complejo y rápido que hoy en día me pregunto por qué me tocó a mí […]. Yo no fui el malo 100 % de la película, a todos nos puede pasar, es un accidente y yo no salí a matar a nadie”, indicó Burbano.