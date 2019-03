Eso mostró en fotos y videos que subió a historias y publicaciones fijas de su cuenta de Instagram, donde se ve que la decoración de la reunión estuvo inspirada en cisnes y predominó el rosado, blanco, gris y dorado, colores que también lucieron la bebé de siete meses, su hermano y sus papás en sus atuendos.

En las tomas, igualmente, se evidencian los elegantes pasabocas y dulces que ofrecieron, así como el pastel de tres pisos y los sofisticados recordatorios que dieron, entre los que hubo hasta cadenas personalizadas.

Las imágenes además dejan ver los juegos que les llevaron a los menores que fueron: minirrodaderos, piscina de pelotas y zona de pintura.

Pero la celebridad no solo compartió instantáneas de la fiesta, también unas captadas fuera de la iglesia donde se celebró el bautizo y, entre otras cosas, se observa que la niña no tiene un padrino tan famoso como el de su hermano Valentino, que es ahijado del cantante Pipe Bueno, pues Carolina no escogió a un amigo, sino a Víctor El Khoury, el esposo de su mamá.

Eso quizás haciéndole un homenaje, teniendo en cuenta que Violetta nació el mismo día en que cumplía la fallecida hermana de la presentadora de ‘Día a día’, que era hija de El Khoury.

Aquí las fotografías y grabaciones del bautizo de la bebé de Carolina, que ya ha tirado la casa por la ventana en otros festejos de sus herederos como el más reciente cumpleaños de su primogénito, en enero.