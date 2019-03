La afirmación la hizo ‘Candela’ esta semana, meses después de que se conociera que la famosa no se fue para otro canal porque RCN le propuso firmar un contrato de exclusividad y le prometió que sería “la presentadora estrella del canal”.

“Por eso la hemos visto en dos o tres proyectos especiales y los comentarios de los televidentes no han sido los mejores a su participación. Tampoco es que RCN tenga muchos especiales por ahora, por eso no saben dónde colocar a Laura en estos momentos. En noticias no tiene cabida, ya estuvo muchos años presentando el entretenimiento y el informativo está pendiente del cambio de dirección para saber qué rumbo tomará. Mirando para otro lado tampoco hay hueco. ¿Entonces que pasará con ella? ¿Le darán programa propio? Aunque ella ya tuvo dos en el canal y tampoco colmo las expectativas de los directivos”, aseguró ‘la Negra’.

Sin embargo, Pulzo pudo establecer que no es que el canal esté encartado con Laura, sino que ella está cumpliendo la figura que tuvo por muchos años Andrea Serna, antes de que se fuera a Caracol Televisión a presentar programas como ‘La Agencia’ y ahora el ‘Desafío’ 2019.

Es decir, Acuña no tiene que estar metida en RCN ni cumplir horarios diarios, pues solo será parte de uno que otro producto del canal, pues “no quieren quemarla”, supo este portal.

De ahí que no se descarte que Laura pueda sorprender con algún proyecto en el que termine presentado toda una temporada, “como sucede con las presentadoras exclusivas”, pudo confirmar este medio.

Por ejemplo, cuando Andrea estuvo en RCN sin ser trabajadora de planta fue conductora de ‘Factor X’, ‘Protagonistas’ y de especiales de reinados, entre otros programas. Queda esperar qué le tienen proyectado a Acuña.