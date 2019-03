Y es que muchos quedaron decepcionados al ver a ‘Rawvana’ con un plato de pescado en un restaurante esta semana, cuando por años en sus publicaciones ha promovido su estilo de vida crudivegano (dieta basada en alimentos crudos de origen vegetal que ella conoció desde hace seis años).

Horas después de ser descubierta, la ‘youtuber’ grabó una respuesta de 30 minutos, en la que pidió perdón a sus seguidores por la forma en que se enteraron de lo que le estaba sucediendo y afirmó que sí es una amante de la dieta crudivegana, pero tuvo que hacer unas modificaciones por problemas de salud que empezó a notar desde 2015.

Amenorrea (ausencia de la menstruación) fue el primer síntoma, aunque luego vinieron infecciones vaginales, líos hormonales (no ovula) y de digestión (sin importar si comía poco o mucho), déficit de minerales y vitaminas, anemia (su nivel de hierro era muy bajo), problemas de tiroides y baja energía.

No obstante, y aunque desde hace tiempo doctores le decían que tenía que agregar proteína animal a su dieta para hacerle frente a sus complicaciones médicas, fue hasta hace dos meses que ella aceptó incluir huevos (todas los días) y pescado (en la tarde), pues probó con opciones cercanas a su estilo crudivegano y no funcionaron. Es más, el tema empeoró, porque al final detectó que de lo que sufría era de Sibo (Small Intestinal Bacterial Overgrowth).

“Básicamente es cuando hay un sobrecrecimiento de bacteria en tus intestinos y lo que pasa es que tu cuerpo no puede digerir, procesar la fibra. Es por eso que me estaba sintiendo tan mal, por todo lo que comía, pues una dieta basada en plantas es muy alta en fibra. Y escuchamos por todas partes y sabemos que la fibra es buenísima para el cuerpo, que la necesitamos para digerir nuestros alimentos, pero a mí me estaba causando daño. Con esta bacteria no puedo digerir la fibra”, relató ‘Rawvana’, y agregó:

“La doctora me dijo: ‘Yo sé que llevas una dieta basada en plantas, la dieta para curar Sibo es una dieta donde no puedes comer mucha fibra. Entonces, no puedes comer granos, nada de legumbres, muy poca fruta, ni siquiera aguacates, muy pocas nueces, semillas, y algunas verduras y proteína animal”.

En su contestación, la influenciadora también explicó que no había dicho nada a sus seguidores porque necesitaba “espacio y tiempo de poder procesarlo, pensarlo, experimentarlo” ya que esto “no ha sido fácil” para ella.

“Quiero estar sana, quiero estar bien, quiero sentirme con energía y por eso me abrí a la posibilidad de cambiar mi dieta. Tengo que experimentar, por estar aferrada a una idea no puedo dejar de darme la opción de mejorar mi salud […] Mi deseo más grande es poder regresar a comer los alimentos que más me gustan, mi sandía, mis camotes, frijoles, todas esas cosas que me gustan. Y estar sana, sentirme bien y estar ovulando [quiero ser mamá], y simplemente ser un ejemplo de salud. En este momento, mi salud es mi prioridad”, puntualizó, como se escucha en este video de YouTube donde grabó su respuesta de media hora.