Después de afirmar que era muy buena ex, una panelista del programa le preguntó a Daniela si estaría dispuesta ‘cangrejear’ (tener encuentros sexuales con una ex pareja) y ella, entre risas, respondió:

“Igual, hay que preguntarlo”.

También le consultaron sobre si es de las que manda mensajes al ex cuando está borracha. “Creo que he llevado el tema muy bien, pero tampoco me voy a pintar como la que no hace nada”, respondió.

“Uno está en desacuerdo con muchas situaciones y muchas cosas, y más cuando tienes hijos”, añadió.

Además, dijo que no le pesa haber sido la esposa de una figura mundial como James Rodríguez y señaló que el futbolista es una persona maravillosa.

En la parte final de la entrevista, le preguntaron si prefería a los productores musicales (haciendo referencia a su actual novio Harol Jiménez) o a los futbolistas y ella afirmó que “en la variedad está el placer”.