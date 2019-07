El calvario empezó cuando Juan Valentina tenía 14 años y en el colegio le hacían comentarios malintencionados sobre su peso; le decían que estaba “gordita”. Por ello, decidió alimentarse con comida saludable, hacer ejercicio más a menudo y, sin duda, ingerir menos harinas y dulces para bajar de peso rápidamente.

“Me miraba al espejo y no me gustaba como me veía, no me sentía cómoda vistiéndome. No estaba para nada feliz con la situación”, expresó en la grabación.