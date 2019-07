En medio de una entrevista con ‘La Movida’, el nuevo programa de entretenimiento de RCN, la artista aseguró que un día su pequeño le habló sobre su portada en la revista Donjuan.

“Un día yo estaba arreglando las revistas. […] Yo tengo todas las portadas en las que he salido y él me ve y me dice: ‘¡Ay! esa revista la tienen unos amigos míos y me dijeron que tú eres muy churra‘”, le dijo Luciano.

Ante lo que pudo ser un momento bochornoso para muchas madres, Zharick aseguró que menos mal la imagen “no es una foto escandalosa, es una foto sugestiva, no se ve absolutamente nada“, de hecho aseguró que es una de las fotografías de su historia que más le ha gustado.

Zharick también dijo que le encanta hacer desnudos artísticos, que ama “la fotografía erótica” y que esto lo hace solo si hay “una súper producción y un súper fotógrafo” de por medio.

Según explicó la actriz, “antes ella le ponía mucho misterio” a lo que sucedía con ella en su trabajo, pero con el tiempo se dio cuenta que su hijo ve todo lo que ella hace de “una manera respetuosa que todo ha fluido“.

Estas serían las imágenes de las que habló la artista, que fueron compartidas por un usuario en Twitter:

A esta mujer no le pasan los años. pic.twitter.com/zLSUHAbIfY — Vieja Cruda (@CrudaVieja) July 16, 2019

Cabe recordar que Luciano es pequeño fruto del amor entre la artista y Martín Karpan. Como aclaró en la entrevista, ella no planeaba convertirse en madre pero en medio de una producción vio a uno de sus colegas emocionado porque quería ser papá.

“Llegué a la casa y le dije a Martín que quería ser mamá”.

Años más tarde se separó del también actor, y de su relación con José Rodrigo Bonilla nació Levana.

Haga clic aquí para ver la entrevista completa.