Como aseguró el hombre, al que le ocultaron su rostro y se desconoce su nombre, Marcela Reyes le debe 75 millones de pesos, dinero que le ha cobrado mediante Instagram y Whatsapp, pero ella no le ha dado una respuesta clara.

“Lo único que me dice es que trabajemos para que esa plata se recupere. Me puso unos personajes a afirmar que me iban a pagar 55 millones (de pesos) como por darme algo”, comentó el sujeto al medio.

Pero como el empresario aún no ha recuperado el dinero mencionado, ha vuelto a escribirle a Reyes para que le pague, y ella lo bloqueó en las plataformas. Por el actuar de la artista, él se vio obligado hacer la denuncia pública.

Ante lo mencionado, el equipo del programa intentó comunicarse con Marcela para que hablara al respecto, pero jamás dio la cara. Sin embargo, su jefe de prensa dijo que ella se encuentra fuera del país y, según sus historias de Instagram, estaría en Miami.