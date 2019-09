El motivo de la visita de la heredera de Donald Trump está relacionado, principalmente, con eventos en pro del empoderamiento de la mujer, aunque también participará en otro tipo de reuniones.

La norteamericana llegó al país con John Sullivan y Lisa Hershman, subsecretario y subdirectora General del Departamento de Defensa, respectivamente, y fue recibida por Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia.

Mientras Trump optó por un traje blanco, que lució sin ningún abrigo sobre las 10 de la noche, hora en la que llegó a Bogotá, Ramírez optó por una pinta sencilla y acorde al frío clima de la capital.

Así se puede ver en fotos que la hija del presidente norteamericano y la Vicepresidencia de la República subieron a Twitter, y donde comenzaron los comentarios de usuarios de la red social sobre el traje de Ivanka, que para algunos parecía una “enfermera [nurse]”.

Aquí dejamos unos de esos mensajes; en algunos además le dicen que se ve como una “higienista dental”.

Why is she dressed like a 1950’s nurse? Does she think it’s Halloween? Maybe she has a photo op in a hospital? — SASandy (@SandraHolway) September 3, 2019

Just landed in Bogota, Columbia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! I’m wearing my nurse ensemble coz I’m gonna cure them of cocaine. 🇱🇷 🇨🇷 #WGDP I got a new wig! pic.twitter.com/hJp9Y68Da3 — Princess First Daughter (@PrincessFirstD1) 3 de septiembre de 2019

This is exactly what ran through my mind when I saw Ivanka wearing her own nurse’s uniform. Do you think it’s fair to assume that dress is made from a polyester blend? — SavoySummer (@SavoySummer) 3 de septiembre de 2019

Se debe estar muriendo de frío!!! — Clemencia Serrano (@CSerranoI) September 3, 2019

Soooo #Ivanka #Trump is wearing white after #LaborDay She looks like she’s dressed in a nurses uniform. Compared to everyone else, she’s showing a lot of skin.

https://t.co/un3UtyiCFd — and the livin’s easy (@madamyez) 3 de septiembre de 2019

So press has to fly and pay for commercial flight but Pence has to stay at tRump golf course and Ivanka goes on vacation in Columbia dressed like an old nurse and flies on taxpayers tab? — SASandy (@SandraHolway) 3 de septiembre de 2019