Hacia las 10 de la noche arribó a la capital, y fue recibida por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con una canasta de flores:

Ataviada con un vestido blanco, algo ligero para los casi 8 grados a los que alcanzó a bajar la temperatura de la capital en la noche, Ivanka Trump llegó acompañada por el subsecretario del Departamento de Estado, John Sullivan, y por la subdirectora general del Departamento de Defensa, Lisa Hershman.

“La visita de Ivanka Trump a Colombia es clave por el gran compromiso que tiene con las mujeres en el mundo, ella tiene la capacidad de convocar otros liderazgos y a la comunidad internacional”, afirmó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en su cuenta de Twitter. “Su visita permitirá potenciar nuestro trabajo por las mujeres”, añadió.

Durante su estancia en Bogotá, Trump se reunirá con mujeres emprendedoras y con beneficiarias de becas de asuntos antinarcóticos. Según la vicepresidencia, su visita tendrá como objetivo principal “trabajar de manera conjunta en acciones de empoderamiento de la mujer”.

Ramírez también destacó el liderazgo de Ivanka Trump en la “Iniciativa de Desarrollo Global y Prosperidad de las Mujeres”, con la que se beneficiarán a 50 millones de mujeres en todo el mundo.

En 2017, la asesora de la Casa Blanca lanzó otro programa similar, el 2X América, con el que Estados Unidos destinará 150 millones de dólares y buscará inversiones del sector privado con el fin de facilitar el acceso al capital de las mujeres emprendedoras en Latinoamérica.

Con la visita de Ivanka Trump se busca además la inversión en proyectos para mujeres en las regiones y “apoyar la superación de las barreras económicas que limitan su plena participación en la economía”.

Estas fueron las primeras imágenes de su llegada a Bogotá:

Just landed in Bogota, Colombia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! 🇺🇸🇨🇴#WGDP pic.twitter.com/v6Kit7dRcG

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 3, 2019