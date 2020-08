View this post on Instagram

¡Que viva el amor! 😍❤ Jhon Alex Castaño confirma su noviazgo con la odontóloga Jenny Suárez. ¡Tremendo beso! 💋😱 ¿Les gusta esta pareja? . . . . . #RevistaVea #elmundodelasestrellas #jhonalexcastaño #amor #felizmiercoles