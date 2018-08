En las imágenes se puede ver a la influenciadora haciendo poses de modelo, e incluso sale muy sonriente en varias de ellas, luciendo vestidos muy coloridos y acorde con la época.

La joven de 25 años contó una anécdota de su infancia en donde mostró una muñeca que quiso mucho, pues es una herencia que han tenido todas las mujeres de su familia.

Aquí, algunas fotos:

Luisa nunca ha negado las cirugías estéticas a las que se ha sometido y acepta abiertamente que tiene operados los senos y la nariz, pero gracias a las fotos que publicó de su niñez es notorio el cambio que ha sufrido a través de los últimos años.

“¿Cirugía de qué? ¿De senos, nariz? Siempre lo digo sin problema, si me hubiese operado algo más lo diría sin tapujos, estoy muy a favor de las cirugías sin excesos, pero menos mal no he tenido que recurrir a más cirugías. La genética de mi cuerpo salió agradable y así suene egocéntrico, ¡vivo feliz por eso! Creo que tengo mucho amor propio, y sí el día de mañana decido operarme algo más, de una les cuento quién es el doctor”, indicó la ‘youtuber’ a un seguidor que la llamó ‘operofitness’.