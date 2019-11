Las fotografías que salieron a la luz muestran al intérprete de ‘Rock Your Body’ sentado en un bar mientras sostiene la mano de la actriz. En otra imagen, ella simplemente reposa su brazo sobre la pierna de él y lo mira a la cara, aunque el artista está con sus ojos puestos en otro lugar del bar.

hmmm justin timberlake….let me go listen to what goes around real quick pic.twitter.com/jjfDxXRnmL

— 。・゚゚・ We deserve a soft epilogue, my love ・゚゚・。 (@dracoslmalfoy) November 23, 2019