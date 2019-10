View this post on Instagram

Y los cumplió feliz muy feliz mi chiquito que en realidad es un grandote, es increíble pensar que ya pasaron tantos años desde la primera vez que fui mamá te amo con mi vidaaa!! Muchas gracias por enseñarme tanto eres Una bendición!!! paso increíble Gracias a @caramelosbga y @inflamosdealegria es un placer contar con empresas tan entregadas a su trabajo fuimos muy felices! Aquí se los comparto 💗💗💗