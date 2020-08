green

Ante las críticas y los ofensivos comentarios, Evaluna publicó una ‘historia’ de Instagram en la que les respondió a sus seguidores si de verdad se había rapado.

“Por alguna razón, la gente piensa que me rapé. Es rubio, amigos, ¡es rubio! No me rapé”, aseguró la artista venezolana, dejando claro que solo se había puesto un tinte, y luego agregó:

“Pero si me rapo, ¿qué?, ¿y qué?”.

Aunque cada quien es libre de elegir lo que piensa que es mejor para sí mismo, hay algunos internautas que se creen con el derecho de criticar, y hubo varios que incluso cuestionaron que la también actriz aún fuera cristiana, por el simple hecho de renovar su ‘look’.

“¿Dónde está la Evaluna que cantaba canciones de Dios?”, “se te fue lo dulce y tierna”, y “qué tristeza, se te olvidó Dios”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la artista, quien al parecer no les da importancia.

