View this post on Instagram

Jajajaja Gracias a Dios por mi hijo Juan Sebastián, tiene apenas 6 años y me enseña a divertirme todos los días. Siempre se me tira encima y se inventa canciones para hacerme reír. Me volvió adicto al juego de Jurassic World y ahora sé un montón de cosas que no sabía de los dinosaurios 😱😱 me volví experto en hacer muñecos en plastilina. Siempre me dibuja calvo y con tres pelitos y se ríe cuando me muestra el dibujo jajajaja 😅, pero en el dibujo siempre estamos agarrados de la mano. Porque eso es lo que hay que hacer con los hijos. Estar ahí. Siempre. Dedicarles tiempo y sobre todo, dejar que nos enseñen ese maravilloso mundo que tienen en la cabeza. Yo estoy feliz aprendiendo cosas de él todos los días y recordando lo divertido que es reírnos de nosotros mismos. Que Dios les bendiga mucho a sus hijos y los tenga con mucha salud. Abrazos.