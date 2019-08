View this post on Instagram

• Esta foto significa mucho. Creo que fue uno de nuestros primeros viajes, a una finca en Anapoima, llevábamos meses de novios y jamás nos imaginamos que esto que empezó como un coqueteo casual en la media maratón de Bogotá (la única que hemos corrido en la vida jajajajaja), terminaría 11 años después con algo tan lindo como lo que hemos construido. Bendito 22 de Agosto que nos sigue sumando momentos, aprendizajes, paciencia, tolerancia y amor ❤️🙏🏼😻 @lincpal yo más que UFFFF…