Lamentamos la muerte del artista que hizo de la cumbia mexicana un ritmo que cruzó fronteras. Recordamos su participación en #RockAlParque2015, fue un honor tenerlo en nuestro festival. Adiós a @celsopinaoficial, el rebelde de la cumbia. 🇲🇽 🏴 Fotos: Claudia Palacio