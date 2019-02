View this post on Instagram

Confieso que desde quedé embarazada quería tener mi #babyshower . Solo que esta tradición en España no es conocida. Cuándo llegamos a nuestro nuevo hogar nos plantearon hacer nuestra pachanga. He aprendido a no estresarme y dejar que todo fluya sin complicaciones y para eso también tengo al mejor partner. De esta manera hicimos nuestro matri y así sucesivamente cada fecha especial, sin stress, nos van llegando angeles que aparecen para ayudarnos y al final, todo supera nuestras expectativas. Gracias a todos los que hicieron parte de esta celebración, muchos de ellos, ni siquiera eran amigos míos y aún así, se hicieron presentes de una u otra manera. No tengo palabras, mil y mil gracias. Por su energía y por tan lindos regalos para nuestra #happyface . Mis padres pudieron estar a mi lado en esta fecha tan especial y eso no tiene precio. Me hacen la vida mucho más fácil en todo sentido. Gracias a mis amigos que aunque no pudieron estar, nos hicieron llegar unos detalles preciosos y llenos de amor. A mi compañero de viaje, mejor amigo, esposo y padre de Ari, GRACIAS! He tenido casi 9 meses de embarazo totalmente compartidos, esta bebé la traeremos al mundo los dos, su energía en mi vida y en este proceso es un constante aprendizaje, su sonrisa es luz para cada uno de nuestros días. Cuánta admiración y amor tengo por ti! @sfaggianii ❤️❤️❤️ Al resto de mi familia que desde lejos estuvieron presentes todo el tiempo. Y a nuestro combo maravilloso organizador: Yaudie, Luz,Cassandra,Griza y Jesus, nuestro panda-party quedó espectacular! 🐼 Estas fotos son un pequeño resumen y homenaje para todos los que nos han acompañado en esta gran experiencia. Dios los bendiga y les multiplique lo que nos desean. Ahora a esperarte princesa maestra. Eres más que bienvenida en este mundo! Cuándo tú quieras…🤰❤️❤️❤️ #countdown #37weekspregnant #ariadnababyshower #pelusishower #pelusilandia #eldiariodeunamadrequenoqueriahijos #pandacornios