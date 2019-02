Lo hizo a través de las historias de Instagram, en donde también se tomó con un poco de humor el tema, escribiendo ‘sexy’ sobre la imagen en la que destapa una de sus piernas para mostrar la manchas rojas que tiene por la mencionada enfermedad de la piel.

Luego, Kim bromeó con otra fotografía en la que su cara aparece con marcas cafés, sobre la que puso el mensaje: “La psoriasis es una mi#*a”. Consciente del impacto que podría tener entre sus seguidores, enseguida publicó la misma toma, pero aclarando que solo tenía un producto encima.

Aunque en este caso las lesiones no están presentes en su rostro, hace tan solo unas semanas la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ fue captada por paparazzis con varias imperfecciones en la cara, que estarían relacionadas con la psoriasis que padece.

En diciembre pasado ella misma acudió a sus seguidores en Twitter para preguntar por remedios o tratamientos eficaces, pues aseguró que “nunca la había visto así [la psoriasis].