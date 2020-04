View this post on Instagram

Jueves de #Tbt y por acá recordando una de mis primeras producciones hace algunos años @&$? 🤣 este personaje se llamaba SANDRA y estaba perdidamente enamorada de @catherinesiachoque en la novela LA VENGANZA . Este fue mi primer personaje homosexual hecho con todo el respeto amor y compromiso ❤️. De ahí vino nuestra adorada #pasiondegavilanes quien lo iba a pensar 😍? Pero así es la vida llena de sorpresas ❤️ Excelente jueves #misamores