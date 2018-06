Se trata de Robbie Williams, el cantante que se presentó en la inauguración del Mundial de Rusia 2018, este jueves.

La imagen de la periodista junto al reconocido artista la compartió ella misma en su cuenta de Instagram, con la descripción: “¡Iniciando mi segundo mundial! ¡Gracias @golcaracol! ¡Orgullo total de estar en esta familia! Thank you @robbiewilliams you were so kind 😊 [Gracias Robbie Williams fuiste tan amable]”.

Por eso, en esa red social sus seguidores le empezaron a escribir frases como “Envidia total”, “Tremendo invitado”, “Qué pinchada”, “Qué privilegio tuviste de entrevistar al gran Robbie Williams“, “OMG, ¡la foto!”, “Eres la más y con ese papacito” y “¡Aaaa! ¡Con Robbie! Tremenda pic Marina Granziera”.

La fotografía no solo ha generado decenas de comentarios elogiando a la periodista de Caracol y a su entrevistado, también cientos de ‘Me gusta’.