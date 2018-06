Aunque deleitó con las canciones que lo llevaron a la cima a principios del 2000, no faltó su toque polémico a la hora de ‘saludar’ a una de las cámaras cuando la tuvo frente a su cara.

El artículo continúa abajo

Hacer pistola frente a millones de personas que seguían la transmisión de la ceremonia de Rusia 2018 alrededor del mundo fue la mejor idea que se le ocurrió al cantante, gesto que algunos aplaudieron en redes, mientras otros rechazaron.

“Robbie Williams, ¿qué diablos?”

“De mucha clase Robbie Williams en la ceremonia de apertura”

Very classy from Robbie Williams in the #FIFAWorldCup opening ceremony! pic.twitter.com/yvMPMCMhTD — Nathan Pearce (@nathan_j_pearce) June 14, 2018

“Robbie Williams le sacó el dedo a billones de personas”

Robbie Williams giving the finger to billions of people 😂 #WorldCup pic.twitter.com/0w18Yy2vfd — Stan (@JimmyWaxxy) June 14, 2018

“Fue la inauguración más floja de la Copa del Mundo. Robbie Williams la resumió así”

That was the lamest opening ceremony for #WorldCup #WorldCupRussia2018 . Robbie Williams sumed it up like this pic.twitter.com/Z9N67bvGvZ — Kay (@K_Dibatana) June 14, 2018

“Amo a Robbie Williams”

i love robbie williams pic.twitter.com/5qdPN8LKM9 — chiemekaosuagwu (@chiemekasoam) June 14, 2018

“Robbie Williams, ¿alguna razón para esto?”

Robbie Williams…. any reason for this? pic.twitter.com/hjSHTSrqID — Harry (@HarryCFC_) June 14, 2018

“Supongo que a Robbie Williams no le importa nuestro sarcasmo”

I guess Robbie Williams doesn’t care for our sarcasm … pic.twitter.com/6ycV7jnKoh — kelcey brade (@KelceyBradeTSN) June 14, 2018

“Robbie Williams sacando el dedo… esperemos que a Putin”

Robbie Williams flipping the bird. Hopefully at Putin. #WorldCup pic.twitter.com/1f4wBQwIPf — Daniel Allen (@MrDanAllen) June 14, 2018

#Rusia2018

Genio y figura hasta la sepultura, @robbiewilliams no perdona ni el Mundial de Futbol y hace la Britney señal en pleno show de inauguración. pic.twitter.com/Ul8JE8Bbem — TABASCO HOY (@TabascoHOY) June 14, 2018

Mensaje claro de Robbie Williams a los voto en blanco. #Rusia2018 pic.twitter.com/pug35a3Ek2 — El Chiflamicas (@elchiflamicas) June 14, 2018